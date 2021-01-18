牛年賀歲生肖郵票1月28日發行　郵局即日起售牛年首日封紀念封 (17:30)

生肖郵票展示4款牛造型工藝品

一套四枚的「歲次辛丑（牛年）」賀歲生肖郵票，分別展示黃楊木雕牛、紫砂素燒陶藝小牛、青銅牛及陶瓷牛，背景配以不同的花卉，富吉祥寓意。郵票小型張則以健牛牧野為設計，展示漆繪彩牛木雕，寓意新一年活力倍添、壯健如牛，背面配上良田莊稼、流水筒車及稻穗隨風搖曳的景致，象徵五穀豐登。

「巧鼠健牛」十二生肖金銀郵票小型張以炫目的圖案拼湊出花團錦簇的景象。以銀箔燙印的「歲次庚子（鼠年）」郵票小型張及用22K鍍金金片製成的「歲次辛丑（牛年）」郵票，面值各50元，附有黃金成色證明書，供集郵愛好者珍藏。

香港郵政牛年郵票短片：youtu.be/p1lRT9hbr4Q

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