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新冠肺炎｜北區醫院內科醫生初步確診　曾為確診病人插喉 (17:56)

北區醫院一名內科醫生初步確診感染新型冠狀病毒。21:06報道：廣華伊院壓力大 醫管局籲油尖旺輕症求醫勿用急症室

【17:56】據了解，北區醫院一名內科護士是染疫醫生的家人，另有兩名內科醫生曾與該醫生一同用膳，3人被界定為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。他們已接受病毒測試，結果全部呈陰性。由於染疫醫生工作期間一直穿戴合適個人防護裝備，沒有病人被列為密切接觸者。

【17:17】醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲在疫情記者會表示，染疫內科醫生最後上班日為昨日（17日），當晚因發燒及腹瀉去急症室求診，檢測後初步確診。他在深切治療部工作時，於1月5日曾為確診病人插喉，其間有穿戴合適個人防護裝備，未有進行其他高風險程序。院方正進行接觸追蹤，會安排深切治療部及內科有需要的病人及員工檢測和接受醫學監測。

【14:57】消息稱，北區醫院一名內科醫生初步確診感染新型冠狀病毒，他近日調到深切治療部工作，有接觸確診病人，其間穿著合適個人防護裝備。此外，該醫生的妻子為普通內科病房註冊護士，正接受測試。

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