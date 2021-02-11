公務員須簽署聲明與宣誓　聶德權：表達意見時需考慮會否與公務員身分起衝突 (14:15)

聶德權強調，公務員需支持政府施政，不能存有「與政府對着幹」的心態，但公務員工會就薪酬待遇等發聲屬合理。若有公務員不理會或拒絕宣誓或簽妥和交回聲明，當局會決定是否按機制展開行動終止有關公務員聘用，過程中涉事者會有申述機會，聶德權認為大約需要2至3星期處理申述過程，並會按情況決定期間事主會否繼續工作。

民建聯葛珮帆認為，日前解散的新公務員工會涉違反公務員守則，關注當局會否接納工會成員的聲明或宣誓。聶德權表示，自反修例運動開始後，當局正跟進、調查涉及違法違規的公務員，部分涉事者已經離職。被問如何處理違誓者，聶德權表示，事主可以有申述的機會，如對當局的最終決定不滿，可以向法庭提出覆核。工聯會郭偉強問及，公務員能否接受「反華媒體」訪問，聶德權沒有正面回應，只說「我相信都很清楚」。

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