梁國雄覆核男囚犯剪短髮勝訴　懲教署需付部分訟費　終院拒頒暫緩執行令 (15:15)

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事緣梁國雄2011年衝擊立法會遞補機制論壇，2014年遭判囚4周，服刑時「招牌」長髮被懲教署要求剪短，他提出司法覆核獲判勝訴，其後署方上訴得直，梁國雄提終極上訴。終審庭最終裁定，署方有關男囚犯頭髮必須「盡量剪短」的常規令（Standing order）屬直接歧視。

包括剛退休的終院前首席法官馬道立在內，5名終院法官今頒下訟費裁決。判辭指出，梁國雄早前聘用3名大狀代表，要求懲教署支付全數訟費，惟法官認為本案的法律爭議不算複雜，僅下令署方支付兩名大狀的費用。

此外，判辭透露懲教署早前存入職員誓章，表示署方需時制訂政策，以符合各持份者的利益，所以要求法庭頒發臨時暫緩令，其間涉案常規令仍然生效，男囚犯仍需盡量剪短頭髮，不過他們有權提出申述，署方再跟進。

法官表示，終審庭的裁決不算複雜，而且本案經歷多番上訴，懲教署理應有充分時間研究不同剪髮規定，以配合法庭裁決。對於懲教署提出3個規管男女囚犯髮型的方案，法官認為署方只需選擇其中一個方案，並確保沒有對男女囚犯構成差別待遇，無法理解6個月的暫緩執行令有何必要。

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