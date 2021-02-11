新冠肺炎｜中大調查：八成受訪康復者半年仍有後遺症　籲增腸道益菌緩病情 (13:45)

中文大學醫學院研究發現，新型冠狀病毒患者腸道缺乏調節免疫力的益菌，令病情更嚴重，即使患者康復，亦未能改善腸道失衡，容易出現「長新冠」（即後遺症），而調查顯示本港八成康復者持續出現後遺症。中大醫學院認為，全面治療方案須包括增加患者腸道益菌，有助病人紓緩病情及康復。
中大研究團隊今年1月，跟進30名在去年2月至4月住院的新冠病毒患者，有八成受訪者康復半年仍有後遺症，包括最常見的疲倦、記性差、失眠、呼吸困難及脫髮等。
至於腸道微生態失衡和新冠病毒的關係，研究團隊去年2月至5月，向100名住院新冠病毒患者收集糞便及血液樣本，並對比78名非患者樣本。據總基因學及大數據分析，新冠病毒患者的腸道微生態失衡較非患者嚴重。新冠病毒病人缺少3種調節免疫力的益菌，例如普拉梭菌較常降低1.6倍，雙歧桿菌低2.2倍，上述兩菌與新冠病毒嚴重程度有關，而患者腸道壞菌亦較多。
中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟說，臨牀數據顯示補充腸道益菌，有助紓緩病情及促進增加抗體，將會研究改善腸道失衡以減少「長新冠」風險。
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