紅磡警民衝突4男女受審　官開庭前令庭上不容有政治陳述工具 (12:47)

4名被告分別為保安員張漢東（25歲）、音響技術員姚子浩（22歲）、15歲女童及學生唐健龍（19歲）。4人同被控一項非法集結罪；張漢東另被控3罪，即管有炸藥、襲警，以及管有攻擊性武器。姚子浩另被管有攻擊性武器。

控方開案陳辭指出，前年8月10日晚上起，有約50名示威者在黃埔一帶集結，至11日凌晨零時許，西九龍衝鋒隊小隊指揮官、高級督察陳曉馳與同袍接報到場，陳曉馳向在場示威者發警告無效後作出驅散行動，4名被告向黃埔港鐵站A出口方向逃走，15歲女被告坐在樓梯旁，其後被捕。

首被告張漢東被陳曉馳追截時，二人雙雙跌落樓梯，其間張漢東對陳曉馳及上前協助的警員盧振業激烈反抗，張漢東被指踢向盧振業的頭，導致其唇部流血。張漢東與增援的警員糾纏期間，有一個黑色鐵槌從腰間跌出，警員從張漢東的腰包搜出一把刀和一包彈珠，又於其背囊內搜出7枚煙霧彈。

次被告姚子浩跑至A出口外時，與警員糾纏並激烈反抗，被制服後遭警員從褲袋搜出一支可發出藍色光束的激光筆，警員亦於其腰包搜出一個以橡筋和一塊帆布組成的投射器，姚子浩其後被捕。第四被告唐健龍則被指由黃埔港鐵站衝向休班的高級督察王煒堂，其後被王煒堂制服。

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