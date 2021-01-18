米芝蓮2021｜港澳必比登推介名單公布　港7間食肆新入選 (13:27)

香港7間「平民版」餐廳新入選必比登推介：

1.八寶清湯腩

特色：家傳麵店，招牌菜色是清湯腩，湯底以8種食材混合，每日用十數小時熬製。

地址：天后電氣道124號榮華大廈地舖

2.好旺角粥麵專家

特色：創立於1971年，最受歡迎是每日以竹昇新鮮手打鴨蛋製成的竹昇麵，可從開放式廚房看到打麵過程。

地址：旺角洗衣街123號地下

3.好湯好麵

特色：店主擁逾20年法國菜經驗，結合中西風格設計12款湯麵，湯頭由新鮮食材熬製且不含味精。

地址：大圍積存街20號地舖

4.鳳城酒家（北角）

特色：傳統順德菜館，午、晚餐提供粵菜與順德特色菜。

地址：北角渣華道62-68號高發大廈地下及1樓

5.頤東酒家

特色：旺角鳳城酒家前主廚兼老闆退休後，由舊團隊成員接手改名重開。菜單與過去差異不大，包括各式經典順德菜如蝦多士、炸子雞等。

地址：旺角彌敦道749號歐亞銀行大廈1樓及2樓

6.泰館

特色：與姊妹店「泰麵」相同老闆、菜單相似，提供休閒泰式美食，使用11種香料製成的泰北咖喱招牌菜最為出色。

地址：上環蘇杭街23號地下

7.阿元來了（西環）

特色：提供台灣街頭小吃，裝潢重現台灣夜市氛圍與元素，老闆與主廚均來自台灣。

地址：西環堅尼地城北街31號地舖