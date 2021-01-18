米芝蓮2021｜港澳必比登推介名單公布　港7間食肆新入選 (13:27)

《香港澳門米芝蓮指南2021》今日（18日）公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，入選名單包括63間香港餐廳及7間澳門餐廳，其中本港有7間餐廳新入選必比登推介。必比登推介評選準則為提供400元以下、高質素3道餐點的「平民版」餐廳。
香港7間「平民版」餐廳新入選必比登推介：
1.八寶清湯腩
特色：家傳麵店，招牌菜色是清湯腩，湯底以8種食材混合，每日用十數小時熬製。
地址：天后電氣道124號榮華大廈地舖
2.好旺角粥麵專家
特色：創立於1971年，最受歡迎是每日以竹昇新鮮手打鴨蛋製成的竹昇麵，可從開放式廚房看到打麵過程。
地址：旺角洗衣街123號地下
3.好湯好麵
特色：店主擁逾20年法國菜經驗，結合中西風格設計12款湯麵，湯頭由新鮮食材熬製且不含味精。
地址：大圍積存街20號地舖
4.鳳城酒家（北角）
特色：傳統順德菜館，午、晚餐提供粵菜與順德特色菜。
地址：北角渣華道62-68號高發大廈地下及1樓
5.頤東酒家
特色：旺角鳳城酒家前主廚兼老闆退休後，由舊團隊成員接手改名重開。菜單與過去差異不大，包括各式經典順德菜如蝦多士、炸子雞等。
地址：旺角彌敦道749號歐亞銀行大廈1樓及2樓
6.泰館
特色：與姊妹店「泰麵」相同老闆、菜單相似，提供休閒泰式美食，使用11種香料製成的泰北咖喱招牌菜最為出色。
地址：上環蘇杭街23號地下
7.阿元來了（西環）
特色：提供台灣街頭小吃，裝潢重現台灣夜市氛圍與元素，老闆與主廚均來自台灣。
地址：西環堅尼地城北街31號地舖
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