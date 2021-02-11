新冠肺炎｜曾祈殷建議油尖旺區強制檢測　梁子超：強檢大廈應3至5日再檢測 (12:30)

曾祈殷指出，油尖旺區多單幢舊式樓宇、唐樓、劏房，土瓜灣、深水埗、觀塘亦多類似大廈，建議政府派各區民政事務處人員聯同衛生防護中心到舊區視察，評估應否定期為舊區作小區檢測，並將強制檢測門檻降低，舊樓大廈一戶或一人確診就應強制檢測。

他認為，「黃金標準」是強制檢測配合居家令，惟此影響靠日薪的「打工仔」、政府執行困難，若未能做到，或考慮重複區內強制檢測，兩星期為一個期限，檢測2至3次。他亦建議，流動檢測車或站應延長每日的服務時間，方便上班市民，以及強制檢測為期3日延長至5日，讓更多居民參與。

梁子超則說，政府應派工程人員觀察大廈渠務問題，若該大廈有確診個案、渠務出現問題兼屬「三無大廈」、劏房，則應強制檢測，並撤離檢疫。

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