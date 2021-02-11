海洋公園重生方案出爐　山下免費開放山上按景點收費　部分舊機動遊戲「退休」 (13:00)

劉鳴煒表示，改變路向是回歸保育教育初心，減省公園自行運作開支、風險，同時提高收入來源渠道，做到自負盈虧的營運模式。

海洋公園新路向：

．山下園區為免費入場的餐飲零售消閒區，設表演場地，可舉行音樂會、文化表演，除保育教育設施外，所有設施由第三者伙伴營運

．山上園區按景點收費模式，新閘口設於山下吊車站及山下列車站，遊客帶上電子手帶或電話二維碼（QR code）繳費，有歷奇、保育、教育主題設施，如笨豬跳、高空滑索，亦會作大自然戶外相關體驗如運動、瑜伽、冥想

．山上部分舊機動遊戲需「退休」，由第三者伙伴經營，現時內有動物展品和小量機動遊戲的核心主題區繼續由海洋公園自行營運

．水上樂園爭取今年暑假8、9月投入服務

．配合「躍動港島南」，透過水陸交通、行山徑，真正融入南區，為南區帶來旅遊零售商機

．園內提升科技應用、講解員教育

旅遊事務專員黃智祖建議，海洋公園集中教育及保育，由22/23年開始建議未來4年，每年提供多2.8億元資助，4年合共11.2億元。

另外，由於海洋公園在短時間內轉型前，會出現金短缺情況，考慮不明朗因素後，認為需要提供空間及支持，建議修改政府貸款條件，由今年7月起免息，還款期推遲至2028年9月開始，並延長至2059年完成還款，若公園營運較預期好，政府可要求提早還款。

此外，由於要提供資金營運，海洋公園過去一年大部分時間關門，對營運是挑戰，政府將提供非經常資助16.7億元。黃智祖稱上述建議需經立法會財委會通過。