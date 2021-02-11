海洋公園重生方案出爐　山下免費開放山上按景點收費　取消海豚表演【短片】 (13:00)

劉鳴煒表示，改變路向是回歸保育教育初心，減省公園自行運作開支、風險，同時提高收入來源渠道，做到自負盈虧的營運模式。

海洋公園新路向：

．山下園區主要為免費入場的餐飲零售消閒區，設表演場地，可舉行音樂會、文化表演，除保育教育設施外，所有設施由第三者伙伴營運，動物館如熊貓館、海洋奇觀則收費

．山上園區按景點收費模式，新閘口設於山下纜車站及海洋列車站，遊客戴上電子手帶或用電話二維碼（QR code）繳費，有歷奇、保育、教育主題設施，如笨豬跳、高空滑索，亦會作大自然戶外相關體驗如運動、瑜伽、冥想

．山上部分舊機動遊戲需「退休」，越礦飛車及滑浪飛船將拆卸

．永久取消海豚表演

．核心主題區保留自行營運，包括冰極天地、動感天地及熱帶雨林

．水上樂園爭取今年暑假8、9月投入服務

．配合「躍動港島南」，透過水陸交通、行山徑，真正融入南區，為南區帶來旅遊零售商機

．園內提升科技應用、講解員教育

政府未來4年每年資助2.8億元

旅遊事務專員黃智祖建議，海洋公園集中教育及保育，由2022/23年開始建議未來4年，每年提供多2.8億元資助，4年合共11.2億元。

另外，由於海洋公園在短時間內轉型前，會出現金短缺情況，考慮不明朗因素後，認為需要提供空間及支持，建議修改政府貸款條件，由今年7月起免息，還款期推遲至2028年9月開始，並延長至2059年完成還款，若公園營運較預期好，政府可要求提早還款。

此外，由於要提供資金營運，海洋公園過去一年大部分時間關門，對營運是挑戰，政府將提供非經常資助16.7億元。黃智祖稱上述建議需經立法會財委會通過。