新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:40)

本港周日（17日）新增55宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月11至17日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
海富商場
油麻地街巿公廁
上海街/窩打老道公廁
連翔道公廁
佐敦道公廁
加士居道公廁
炮台街公廁
○九龍城區
紅磡市政大廈
上鄉道38號 華園美食
○黃大仙區
彩雲商場2期 意樂餐廳
牛池灣市政大廈
○深水埗區
嘉匯大廈 添好運點心專門店
○大埔區
廣福商場
○葵青區
賢麗苑商場
葵盛西商場 龍順軒海鮮酒家
福蔭大廈 海寶漁港
○荃灣區
陳記廣場
荃灣千色匯
○元朗區
朗屏商場 麥當勞
洪福商場
天恩商場
○屯門區
V city
松苑 食口福生滾麵
○西貢區
新都城中心三期 煌宴酒家
○東區
柴灣市政大廈
興華廣場 大快活
耀東商場
新都城大廈地下 大家樂
○南區
香港仔舊大街58-62號 上海天龍樓
○中西區
美輪街2號 勝香園
置地廣場
信德中心 粉紅記憶
○灣仔區
建康大廈 大快活
○離島區
富東商場
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月17日）
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