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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:40)

本港周日（17日）新增55宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月11至17日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺區

海富商場

油麻地街巿公廁

上海街/窩打老道公廁

連翔道公廁

佐敦道公廁

加士居道公廁

炮台街公廁

○九龍城區

紅磡市政大廈

上鄉道38號 華園美食

○黃大仙區

彩雲商場2期 意樂餐廳

牛池灣市政大廈

○深水埗區

嘉匯大廈 添好運點心專門店

○大埔區

廣福商場

○葵青區

賢麗苑商場

葵盛西商場 龍順軒海鮮酒家

福蔭大廈 海寶漁港

○荃灣區

陳記廣場

荃灣千色匯

○元朗區

朗屏商場 麥當勞

洪福商場

天恩商場

○屯門區

V city

松苑 食口福生滾麵

○西貢區

新都城中心三期 煌宴酒家

○東區

柴灣市政大廈

興華廣場 大快活

耀東商場

新都城大廈地下 大家樂

○南區

香港仔舊大街58-62號 上海天龍樓

○中西區

美輪街2號 勝香園

置地廣場

信德中心 粉紅記憶

○灣仔區

建康大廈 大快活

○離島區

富東商場

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月17日）

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