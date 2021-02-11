酒吧業：過去3個月140酒吧結業　盼准復業願促顧客掃「安心出行」二維碼 (19:15)

新型冠狀病毒第四波疫情未見緩和，酒吧停業一個半月。香港酒吧業協會副主席錢雋永今日（17日）聯同其他酒吧負責人召開記者會，稱過去3個月約140間酒吧結業，佔業界一成，涉及4000至5000人失業，已掀起結業潮。他預計，若酒吧在農曆新年仍要停業，預計再多一至兩成酒吧結業，屆時再多約5000人失業，希望政府批准酒吧有限制下復業。
錢雋永說業界「被迫到埋牆角」，酒吧停業難以向員工支薪，部分小型酒吧因資金周轉問題結業，揭示將會爆發結業潮。他稱，希望政府明白疫情在短期內難以緩和，應向酒吧業「開一條生路」，業界願意勸喻顧客安裝「安心出行」，並要求顧客掃二維碼後才可內進，亦可限制酒吧營業時間，希望政府盡快批准酒吧復業。
連鎖酒吧的分區經理Alan表示，原本月入逾3萬元，公司在停業期間亦願意出底薪1萬元，但並不足以交租，積蓄所剩無幾，走投無路，天氣轉冷亦無錢為兒子添購保暖衣物，要求盡快讓酒吧復業。
另一間酒吧的經理阿輝表示，每逢節日酒吧生意較好，去年聖誕已不能經營，希望農曆新年可以開業。
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