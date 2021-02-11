酒吧業：過去3個月140酒吧結業　盼准復業願促顧客掃「安心出行」二維碼 (19:15)

錢雋永說業界「被迫到埋牆角」，酒吧停業難以向員工支薪，部分小型酒吧因資金周轉問題結業，揭示將會爆發結業潮。他稱，希望政府明白疫情在短期內難以緩和，應向酒吧業「開一條生路」，業界願意勸喻顧客安裝「安心出行」，並要求顧客掃二維碼後才可內進，亦可限制酒吧營業時間，希望政府盡快批准酒吧復業。

連鎖酒吧的分區經理Alan表示，原本月入逾3萬元，公司在停業期間亦願意出底薪1萬元，但並不足以交租，積蓄所剩無幾，走投無路，天氣轉冷亦無錢為兒子添購保暖衣物，要求盡快讓酒吧復業。

另一間酒吧的經理阿輝表示，每逢節日酒吧生意較好，去年聖誕已不能經營，希望農曆新年可以開業。

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