匯豐行政總裁致函解釋凍結戶口「無選擇」　許智峯斥侵人權共犯籲國際制裁 (13:43)

許智峯引述祈耀年在信中稱，早前一名匯豐職員稱銀行因「商業決定」取消其信用卡戶口說法錯誤，實際上其信用卡與其他匯豐戶口同樣「被凍結」而非「取消」。他拒絕接受匯豐的解釋，指出匯豐沒解釋凍結戶口的法律依據，質疑有否按指引做足審查、評估等專業程序，又批評匯豐亦沒解釋為何家人也受牽連，質疑是「針對整個家庭而另有目的之政治報復行動？」

他稱，「在港共政權對香港的自由無休止的攻擊下，任何機構違反專業、背棄程序，以協助政權打壓香港人自由的，就是侵犯人權的共犯」，斥匯豐不僅侵犯他及家人的私有資產，更侵犯香港慈善團體及教會的資產。

許智峯呼籲英國及各國國會議員就事件去信匯豐質詢，並於國會討論跟進，又呼籲各國政府考慮對匯豐及曾處理相關案件的人員作相應國際制裁。

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