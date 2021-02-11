中年婦深水埗車底偷貓被捕　日本短尾貓Lily下午尋回　貓主稱視愛貓如孩子 (14:20)

【14:20更新】警務處西九龍動物守護社區大使計劃facebook專頁下午發帖，稱已尋回失貓Lily，又於留言區透露，警方經過技巧盤問以及閉路電視追查，今日中午帶同49歲女被捕人搜查案發地點附近一個樓上劏房，於劏房發現失貓，經初步檢查健康良好，將送回貓主飼養。

本報致電貓主Meher查詢，她確認已接獲警方通知已尋回Lily，警方將於下午3時將Lily交還給她。

【12:19】被盜貓名為Lily，年約16個月大，毛色為淺啡色、身上有黑色間條紋理，鼻中央有一粉紅圓點、尾巴較短。孟加拉籍貓主Meher的兒子今午（17日）現身呼籲市民協助尋貓：「我好鍾意我隻貓，希望大家幫我手搵返我隻貓。」警方亦呼籲，任何人如發現涉案的貓，可致電3661 1646聯絡深水埗警署報案室。

事發昨日中午12時許，警方接獲一名30歲非華裔女子報案，稱其飼養的一隻貓於汝州街140A號店舖對開一停車咪表位，遭一名女子盜去。有車Cam片段顯示，事發時一名中年女子於馬路蹲下，伸手到一輛停泊路邊的七人車底，其後拖出一隻啡色貓，女子提起貓背部將牠捉走。

警方接報到場，將案件列作盜竊展開調查。警方翻查閉路電視片段，派員搜索現場一帶，至晚上8時許，於案發現場附近拘捕一名49歲無業女子，她被捕後透露，案發不久後，該貓已逃脫，至今下落不明。

貓主稱待愛貓如孩子「會等牠回家」

貓主Meher說，早把愛貓視為自己的孩子，對事件感到難過及錯愕，但相信愛貓懂得回家的路，「我會一直等牠回家」。

Meher約一年前收養日本短尾貓Lily及黑貓Kaki。Meher稱起初只因女兒想養貓而收養Lily和Kaki，「但當牠們來到家中，就像我自己的孩子一樣。」由於Meher每日需到雜貨店看舖，故會帶同Lily和Kaki到店內照顧，待關店後再帶回家。Meher說，貓不喜歡被困籠內，加上從沒想過有人偷貓，故一向任由Lily和Kaki在街上自由走動。

Meher稱，昨日事發時她正在閣樓，及至鄰店負責人通知，她才驚悉Lily被盜，隨即到街上尋找賊蹤，其間有警員巡經，Meher便通知警方協助。對於Lily被盜，Meher稱感難過及錯愕，又說Kaki失去同伴後不願進食。Meher表示會一直等Lily回家，相信牠懂得回家的路。

警方提醒寵物主人，勿輕易讓寵物在街上自由走動，以免意外發生或讓不法之徒有機可乘。

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