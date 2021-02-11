水警海關連續兩日大嶼山反走私　檢740萬元貨物拘兩男 (09:34)

前晚約8時，水警小艇分區、水警總區特遣隊、水警南分區、水警西分區、大嶼山北分區聯同海關海域聯合特遣隊人員發現，4名男子於塘福一碼頭將貨物從輕型貨車搬運到一艘可疑快艇上，懷疑正進行走私活動。該4名男子及貨車司機其後登上快艇，高速向東南方向駛去，水警小艇在海上展開追截，惟快艇未按指示停航，警員其後於塘福對開海面截停快艇，並拘捕一名40歲陳姓本地男子及33歲冼姓本地男子，涉嫌觸犯《進出口條例》罪行。其餘涉案男子逃去無蹤。

至昨日（16日）凌晨約2時，人員發現5名男子於大嶼山北面一碼頭，將貨物從輕型貨車搬運到一艘可疑快艇上，兩名男子其後登上快艇，高速向西北方向駛去，水警小艇展開追截，惟該快艇最終逃離。其中一名未有登上快艇的男子駕駛貨車逃走，其間貨車失事撞壆後翻側，男子下車逃去。

兩次行動中，人員先後檢獲109袋及96箱懷疑走私乾魚翅、化妝品、藥劑製品、名牌衣物及手袋、電子零件、電子遊戲機，以及一艘快艇及兩輛輕型貨車，檢獲貨品總值約740萬元，案件交由海關繼續跟進。