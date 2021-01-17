新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:00)

本港昨日（16日）新增50宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月10日至16日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:36報道：本港增55確診16源頭不明 逾80初步陽性 溫暖護老院一院友染疫80人須檢疫
○油尖旺區
海富商場
油麻地街市
百誠大廈 大家樂
○九龍城區
紅磡市政大廈
晴朗商場 寶峰餐廳
黃埔號6期 道頓堀御好燒專門店
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
彩雲商場2期 意樂餐廳
○深水埗區
保安道市政大廈
嘉匯大廈 添好運點心專門店
○大埔區
廣福商場
○葵青區
福蔭大廈 海寶漁港
好爵中心 譚仔雲南米線
葵盛西商場 龍順軒海鮮酒家
○荃灣區
楊屋道街市
○元朗區
天恩商場
洪福商場
○屯門區
V city
松苑 食口福生滾麵
○西貢區
新都城中心三期 煌宴酒家
○東區
耀東商場
新都城大廈地下 大家樂
○南區
海怡西商場 元氣壽司
東勝道21號 合利粥品店
香港仔中心5期 譚仔三哥米線
香港仔舊大街58-62號 上海天龍樓
○中西區
置地廣場
石塘嘴市政大廈
皇后大道西576-584號 讚記廚房
○灣仔區
建康大廈 大快活
○離島區
富東商場
耀東商場
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月16日）
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