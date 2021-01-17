港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:00)

本港昨日（16日）新增50宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月10日至16日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。16:36報道：本港增55確診16源頭不明 逾80初步陽性 溫暖護老院一院友染疫80人須檢疫

○油尖旺區

海富商場

油麻地街市

百誠大廈 大家樂

○九龍城區

紅磡市政大廈

晴朗商場 寶峰餐廳

黃埔號6期 道頓堀御好燒專門店

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

彩雲商場2期 意樂餐廳

○深水埗區

保安道市政大廈

嘉匯大廈 添好運點心專門店

○大埔區

廣福商場

○葵青區

福蔭大廈 海寶漁港

好爵中心 譚仔雲南米線

葵盛西商場 龍順軒海鮮酒家

○荃灣區

楊屋道街市

○元朗區

天恩商場

洪福商場

○屯門區

V city

松苑 食口福生滾麵

○西貢區

新都城中心三期 煌宴酒家

○東區

耀東商場

新都城大廈地下 大家樂

○南區

海怡西商場 元氣壽司

東勝道21號 合利粥品店

香港仔中心5期 譚仔三哥米線

香港仔舊大街58-62號 上海天龍樓

○中西區

置地廣場

石塘嘴市政大廈

皇后大道西576-584號 讚記廚房

○灣仔區

建康大廈 大快活

○離島區

富東商場

耀東商場

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月16日）

新冠肺炎 相關報道：

強制檢測大廈及地點名單（1月16日更新版）

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