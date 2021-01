Clifford Stott透露,團隊離港前曾打算舉行記者會,指出監警會欠缺調查警隊權力,但有人不滿意新聞稿內容,甚至傾向其團隊不要發布(prefer us not to release it)。

他提到港府實施《港區國安法》令人權失去保障,又稱他不是居於香港才能說這句話。被問及會否後悔來港參與調查,他說不會後悔,亦笑言未必再到訪香港。

