油麻地檢測小區增5確診　小區內新填地街23號、廣東道廣基大廈有人確診將強檢 (17:29)

張竹君指出，該5宗個案分別有售貨員、家庭主婦、外傭及無業者，尼泊爾籍人佔較多。

張竹君亦稱，初步有多兩幢大廈因有確診個案而需要強制檢測，分別是新填地街23號及廣東道608號廣基大廈，中心核對資料後會發出強制檢測公告。她稱，新填地街23號的個案是建築工人，廣基大廈的個案是中九龍幹線中段隧道工程確診者的緊密接觸者。

吳松街3大廈地舖僅1食肆繼續營業

油麻地吳松街有3座大廈的住客及店舖職員要強制檢測，民政事務處在該3座大廈張貼強制檢測公告，並投放在住戶信箱。有身穿全套個人防護裝備的工作人員在附近一帶進行家訪。

該3座大廈地舖共有4間食肆，只有一間照常營業，負責人阮先生稱「始終有人返工就有人要食飯」，並稱已收到當局發出的檢測公告，稍後會與唯一一名職員往接受檢測。他稱附近一帶出現爆發後人流及生意額下跌，坦言不懂對當局控疫工作評價，但認為以香港人口密集程度，與外地疫情相比已好得多。

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