新冠肺炎｜油麻地佐敦設多個流動採樣站　尼泊爾裔港人稱靠上司或親友通知才得悉檢測安排 (15:45)

中午12時前往官涌體育館檢測的人數不多，來自尼泊爾的Gurung Pabitra來港15年，任職食環署清潔工，她稱上司通知她需強制檢測，今天與數個同鄉一起去做檢測。她又稱檢測流程順暢，花很少時間便完成檢測，「唔驚！但總之要小心啦！」

張氏一家住在需強制檢測的大廈，夫婦今早帶8歲兒子到官涌體育館檢測。張先生說還有3歲及4歲的女兒，已為他們取得糞便樣本瓶，「等佢哋有便便先拎去化驗」。張太說，近日覺得疫情「距離自己越來越近」，亦有擔心。她指出，大廈是「三無大廈」，梯間垃圾無人清理，常要靠鄰居自發倒垃圾及掃樓梯。問到會否覺得強制檢測來得太遲，張先生認為政府有專業人員判斷疫情，會跟政府的指示去做。

袁氏夫婦亦帶同1歲女兒到官涌體育館檢測，袁先生稱因擔心，特地請假，希望盡快完成檢測。他未有為女兒拿糞便樣本瓶，「佢未有便便，到時先再拎」。袁生稱其大廈確診者都是尼泊爾人，又說未覺渠道有損毁，也不覺有異味。

另外，廣東道停泊4架流動採樣車，有能操尼泊爾語的人任翻譯，為他們登記檢測，下午2時約有20人等候檢測。南亞裔Shofique是難民，住在吳松街，他稱其一名懂中文的叔叔通知自己要做檢測。他只有行街紙，無身分證，經協調後，相關職員亦讓他做檢測。

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強制檢測大廈及地點名單（1月15日更新版）