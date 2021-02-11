新冠肺炎｜今增50宗確診　15宗為源頭不明　仁石樓增至5單位有人確診 (23:41)

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部分本地個案：

．衛生署晚上公布，葵涌石蔭邨仁石樓09室增3宗確診，另新增一宗非09單位的個案，患者住在高層08單位，與其他確診單位的樓層不接近。仁石樓至今共有5個單位出現確診個案

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，衛生防護中心實地視察仁石樓時採集的28個環境樣本，結果全為陰性，但同時稱即使環境樣本無陽性，也不能排除垂直傳播

．中九龍幹線中段隧道地盤群組增4宗確診，為之前個案的密切接觸者，群組累計30宗個案

．將軍澳—藍田隧道地盤群組增兩宗確診，為之前個案的密切接觸者，群組累計42宗個案

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