新冠疫苗｜孔繁毅：接種者要寫日記記錄副作用　供專家分析不同年齡群組打針後反應 (12:01)

各國不少人在接種新型冠狀病毒疫苗後出現副作用。新冠疫苗顧問專家委員、港大內科學系臨牀教授孔繁毅表示，政府將成立臨牀專家委員會檢視疫苗的安全性及副作用，將收集所有接種者的資料及接種疫苗後的副作用，接種者要以日記形式記錄相關副作用，如發燒及傷口痛的情況等，再進行數據分析，審視各個年齡群組對不同疫苗的反應等。孔繁毅稱，如接種疫苗後出現集體嚴重不良反應，或會暫停接種工作直至有報告可詳盡解釋相關情況。
孔繁毅今早（16日）在港台節目《星期六問責》被問到長者適合接種哪款疫苗，他表示「唔可以一刀切」，他指出部分長者身體較好及較活躍，部分則較多時間留家，宜視乎自身情況去決定接種哪款疫苗。但有嚴重長期病患的長者則需要取平衡，接種副作用較低的疫苗，相對保護率較低「都可以接受」。
醫院藥劑師學會會長崔俊明亦在節目中稱，香港大學將於月底訓練約1000名社區及醫院藥劑師注射疫苗，期望協助向巿民接種疫苗。他稱，若要提高疫苗接種率，政府發放的有關資訊應更快更準確，畢竟由政府及專家發放的資訊可信性較高。
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