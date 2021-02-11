新冠疫苗｜孔繁毅：接種者要寫日記記錄副作用　供專家分析不同年齡群組打針後反應 (12:01)

孔繁毅今早（16日）在港台節目《星期六問責》被問到長者適合接種哪款疫苗，他表示「唔可以一刀切」，他指出部分長者身體較好及較活躍，部分則較多時間留家，宜視乎自身情況去決定接種哪款疫苗。但有嚴重長期病患的長者則需要取平衡，接種副作用較低的疫苗，相對保護率較低「都可以接受」。

醫院藥劑師學會會長崔俊明亦在節目中稱，香港大學將於月底訓練約1000名社區及醫院藥劑師注射疫苗，期望協助向巿民接種疫苗。他稱，若要提高疫苗接種率，政府發放的有關資訊應更快更準確，畢竟由政府及專家發放的資訊可信性較高。

新冠肺炎 相關報道：

專家下周一審視BioNTech疫苗緊急使用 稱難料能否如期農曆年後接種

報告交食衛局 委員稱將公開建議理據 顧問專家會下周一審視BioNTech緊急使用

挪威23長者打BioNTech疫苗後亡 部分疑關副作用 梁栢賢：港看全球定打針策略

港疫苗組設專家委會處理嚴重個案

巴西指科興有效率50.4% 僅高世衛門檻 科興未公布全面數據 藥劑師促港府考慮採購否