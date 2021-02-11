新冠疫苗｜專家下周一審視BioNTech疫苗緊急使用　稱難料能否如期農曆年後接種 (10:50)

新型冠狀病毒疫苗顧問專家委員下周一（18日）開會審批BioNTech疫苗在港的緊急使用申請，公務員事務局長聶德權上周稱，BioNTech疫苗估計農曆新年或之後可以為市民接種。惟新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今日（16日）表示，暫時難以估計是否能如期在農曆新年後為市民接種，要留待委員會審視資料後再公布。
劉澤星今早在商台節目《政經星期六》表示，委員會會考慮疫苗安全性、有效性和質素，他表示BioNTech疫苗的廠商提交千多頁資料，相信足夠審視疫苗。
挪威當局公布，截至周四（14日）有23名長者接種以mRNA技術研發的BioNTech疫苗後死亡。劉澤星表示關注，並稱審視資料後可能再向廠商索取更多資料。委員會成員、中大專家許樹昌表示，委員會審視各種疫苗時，要知道第三期數據覆蓋的年齡、接種者有否包括長期病患者、有效保護率、安全數據如副作用機率等。
中國科興疫苗尚未公布全面的第三期臨牀數據，巴西公布最新數據指疫苗有效率約50.4%，僅高於世衛要求的50%門檻。許樹昌稱，不清楚科興疫苗的數據如何計算，因此不宜作「無謂推測」，待廠商交齊數據，委員會會再審視。
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