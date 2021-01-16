美國制裁譚耀宗蔡展鵬等6人　港府批卑劣無恥　支持中央反制 (13:50)

美方指出，制裁是回應香港警方早前在針對去年民主派初選的「35+大搜捕」當中，拘捕逾50名民主派，稱有關行動是香港自由和民主進行被損害的又一例證。美國國務卿蓬佩奧表示，美國將繼續用盡所有方法應對須為香港事宜負責的人。

香港特區政府今午回應美國制裁，稱美方對6名中央政府和特區政府官員實施脅迫措施，干預中國內部事務，阻撓特區機關維護國家安全，「行徑荒唐和卑劣無恥」，一定不會得逞，特區政府會全面支持中央政府採取任何合適的反制措施。

遭制裁三警批美圖干預警隊 鼓吹違法行為打擊香港自治

蔡展鵬、簡啟恩及江學禮回應被制裁，批評美國政府漠視法治，出於政治目的而作出不公平制裁，企圖干預警隊執法，變相鼓吹違法行為，打擊香港的司法獨立和自治。他們稱會繼續無畏無懼，堅定不移維護國家及香港安全，嚴正執法。

譚耀宗稱光榮 無資產在美國故無問題

譚耀宗稱受制裁是預料之中，「終於輪到我」，形容是光榮，就算制裁有少許不便都無所謂，又稱無資產在美國、不入境美國，所以無問題。他又質疑美國制裁執行《港區國安法》的人員，「呢個係佢（相關人員）職責，美國做咩制裁人哋」，譴責美方霸凌行徑。

（美國財政部/法新社）