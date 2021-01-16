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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:01)

本港周五（1月15日）新增38宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月9日至15日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1月15日報道︰今增38確診14源頭不明 柴灣峰華邨曉峰樓、油麻地碧街15至27號A須強制檢測

○油尖旺區

唯港薈

先達廣場

油麻地街市

百誠大廈 大家樂

○九龍城區

晴朗商場 寶峰餐廳

黃埔號6期 道頓堀御好燒專門店

○黃大仙區

牛池灣市政大廈

○深水埗區

保安道市政大廈

西九龍中心 肯德基

○觀塘區

淘大商場

安泰商場

○大埔區

廣福商場

○葵青區

福蔭大廈 海寶漁港

好爵中心 譚仔雲南米線

○荃灣區

荃灣千色匯

楊屋道街市

○元朗區

天恩商場

同益街市

形點II 譚仔三哥

形點I Brotzeit German Beer

T Town South 海港酒家

順發大廈 東方（勝記）飯店

○屯門區

V city

松苑 食口福生滾麵

○西貢區

新都城中心三期 煌宴酒家

○中西區

石塘嘴市政大廈

西寶城 海港酒家

皇后大道西576-584號 讚記廚房

○灣仔區

建康大廈 大快活

○離島區

大園村 Lamma Grill

東薈城2期 一本日式蛋包飯

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月15日）

新冠肺炎 確診個案：

碩門邨瑞碩樓一夜更清潔工人確診 居碩門邨喜碩樓

油尖旺確診急升　附近市民稱多南亞裔不戴口罩聚集　食物扔馬桶致渠道淤塞

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