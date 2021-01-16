新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:01)

本港周五（1月15日）新增38宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月9日至15日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1月15日報道︰今增38確診14源頭不明 柴灣峰華邨曉峰樓、油麻地碧街15至27號A須強制檢測
○油尖旺區
唯港薈
先達廣場
油麻地街市
百誠大廈 大家樂
○九龍城區
晴朗商場 寶峰餐廳
黃埔號6期 道頓堀御好燒專門店
○黃大仙區
牛池灣市政大廈
○深水埗區
保安道市政大廈
西九龍中心 肯德基
○觀塘區
淘大商場
安泰商場
○大埔區
廣福商場
○葵青區
福蔭大廈 海寶漁港
好爵中心 譚仔雲南米線
○荃灣區
荃灣千色匯
楊屋道街市
○元朗區
天恩商場
同益街市
形點II 譚仔三哥
形點I Brotzeit German Beer
T Town South 海港酒家
順發大廈 東方（勝記）飯店
○屯門區
V city
松苑 食口福生滾麵
○西貢區
新都城中心三期 煌宴酒家
○中西區
石塘嘴市政大廈
西寶城 海港酒家
皇后大道西576-584號 讚記廚房
○灣仔區
建康大廈 大快活
○離島區
大園村 Lamma Grill
東薈城2期 一本日式蛋包飯
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月15日）
新冠肺炎 確診個案：
油尖旺確診急升 附近市民稱多南亞裔不戴口罩聚集 食物扔馬桶致渠道淤塞
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