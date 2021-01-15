新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月15日更新版） (23:23)

截至1月15日，強制檢測涵蓋的大廈如下：
任何在2021年1月2日至15日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月18日或之前接受檢測）
．柴灣峰霞道6號峰華邨曉峰樓
．油麻地碧街15-27A號
．油尖旺上海街166-168號
．油尖旺佐敦道37E-K號統一大廈A座
．油尖旺佐敦道37號L-P及37號Q-T佐敦大廈
．油尖旺吳松街58-60號
．油尖旺吳松街88-90號
．油尖旺吳松街102-104號
．油尖旺南京街1D號
．油尖旺炮台街44-48號
．油尖旺炮台街58-60號
．油尖旺炮台街81-87號立德大樓
．油尖旺偉晴街8號瑜德大廈
．油尖旺新填地街28-30號
．油尖旺廟街120,122,124A,124號
．油尖旺廟街151-153號
．油尖旺廟街160-162號
．油尖旺廟街200-210號
．油尖旺廣東道514-516號
．油尖旺廣東道575-577號
．油尖旺彌敦道315號
．油尖旺彌敦道375-381號金勳大廈
任何在2021年1月1日至14日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月17日或之前接受檢測）
．佐敦上海街163-165號碧荷樓
．葵涌梨木道120號石蔭邨仁石樓
．元朗擴業街8號朗屏8號1座
任何在2020年12月31日至2021年1月13日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月16日或之前須接受檢測）
．黃大仙竹園道55號天馬苑駿威閣
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