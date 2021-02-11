David Perry任黎智英等涉維園流水式集會案主控官　前英外相：他有權因良知而拒受聘 (21:30)

聶偉敬在文中表示，本案顯然屬政治檢控，法律界遵循的「不得拒聘原則」亦不適用於海外案件。雖然他認為David Perry不欲在政治方面爭辯對錯（has no political axe to grind），但假如他基於自己曾在港出任主控官，便認為今次繼續受聘同樣合理，他便展露出高度的天真和不敏感（displaying a naivety and insensitivity of a high order）。

聶偉敬指出，英國經歷兩次世界大戰時，國民可因道德或宗教原因而拒絕參軍；既然國家正值危急關頭時，仍容許國民作有關決定，當一名大律師意識到自己可能被借用，為一宗虛有其表的審訊（show trial）作體面包裝，他同樣有權作出拒絕。聶偉敬又稱，假如David Perry認為自己需參與本案，他應向辯方提出協助，而非控方。

其他報道：何潔泓母遭國安處拘捕 今晚准以一萬元保釋 稱「不要忘記初衷」

其他報道：尖沙嘴遊行裝修工被控管物品圖毁財產 辯稱黑色噴漆工作時用

其他報道：紀律部隊、公務員工會促寬免薪俸稅 公務員總工會主席：不想被誤會沒為勞工階層發聲