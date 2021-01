David Perry任黎智英等涉維園流水式集會案主控官　前英外相：他有權因良知而拒受聘 (21:30)

聶偉敬在文中表示,本案顯然屬政治檢控,法律界遵循的「不得拒聘原則」亦不適用於海外案件。雖然他認為David Perry不欲在政治方面爭辯對錯(has no political axe to grind),但假如他基於自己曾在港出任主控官,便認為今次繼續受聘同樣合理,他便展露出高度的天真和不敏感(displaying a naivety and insensitivity of a high order)。

聶偉敬指出,英國經歷兩次世界大戰時,國民可因道德或宗教原因而拒絕參軍;既然國家正值危急關頭時,仍容許國民作有關決定,當一名大律師意識到自己可能被借用,為一宗虛有其表的審訊(show trial)作體面包裝,他同樣有權作出拒絕。聶偉敬又稱,假如David Perry認為自己需參與本案,他應向辯方提出協助,而非控方。

