尖沙嘴遊行裝修工被控管物品圖毁財產　辯稱黑色噴漆工作時用 (20:15)

被告為裝修工林志威（23歲）及學生黃博昕（23歲）。林志威被控於2019年12月1日，在尖沙嘴梳士巴利花園外保管一枝噴漆。黃博昕則被控在同日同地管有一包索帶、2罐白電油及一個打火機。

被告林志威自辯稱，他於父親開設的裝修公司任職油漆工人，案發前一晚，其父提醒他翌日要到華潤大廈的工地取一枝黑色噴漆，同年12月2日帶到科學園工作時，用以噴天花的黑色出風口，林志威於案發當天約4時下班並取走一枝黑色噴漆，其後到尖沙嘴參與合法遊行。他續稱，他到達半島酒店外約1至2分鐘後，見警方向梳士巴利公園推進，聽到有市民叫「舉咗藍旗，我地快啲離開」，他轉身兩秒後，有兩名警員按他的膊頭，他失平衡倒地後被制服。當時噴漆放在背囊內，不曾想過要使用。

控方續問林志威，該黑色噴漆是否很多地方都可以買到，林志威表示同意，但稱科學園附近沒有五金舖，五金舖早上亦未開門。控方又問林志威，為何背包中有口罩及生理鹽水，林志威稱工作時需自備口罩，而刮痧紙時會有沙塵入眼，需以生理鹽水洗眼。

林父為辯方證人作供，林父供稱案發前一天有吩咐兒子到華潤大廈取一枝黑色噴漆帶到科學園用，亦確認兒子案發翌日需到科學園工作，惟未能提供購買噴漆的單據。案件押後至本月22日續審，兩名被告准以原有條件擔保。林志威父親作供時，林志威一度啜泣，散庭後親友上前安慰。

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