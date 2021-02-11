郭偉强為邊駕車邊用Zoom開會向公衆致歉　稱會深刻反省　已主動向警方提供資料 (22:48)

警方今晚回應指出，一名42歲男子今已就一宗交通事件主動聯絡警方，並於今日晚上獲安排到中區警署與警方會面，案件已交由港島總區交通部繼續跟進調查，暫未有人被檢控。警方呼籲司機駕駛時切勿使用手提電話，應時刻留意路面情況，小心駕駛，以免發生意外。

郭偉强今日由黨友黃國健、麥美娟及陸頌雄陪同，在召開立法會內務委員會前見記者。有記者問郭偉强會否去「自首」，他回應「多謝你嘅提問，我會配合一切嘅調查」，亦無正面回應會否公開車cam片段等。

郭偉强亦在facebook致歉，說「就昨日房屋事務委員會事件，本人鄭重誠懇向公眾致歉」。有網民則留言「每年有幾多交通傷亡因為你呢種駕駛態度而發生」、「犯法就犯法，快啲去自首la」、「係你自己講要依法執法，依家要人原諒你，你都幾得意」，亦有網民稱「傻la，打人都無人怪你，揸車開會好小事姐，洗咩道歉」。

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