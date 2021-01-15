鉛水案承建商董事長：三判知識水平低　未列明須用無鉛焊料 (18:15)

兩名被告分別為莫海光（61歲）及蕭健煌（57歲），兩人在事件中同為三判公司負責人，其中莫海光是永興水喉渠務工程公司（永興）負責人，蕭健煌是恆利工程公司（恆利）負責人；兩間公司的承建商為有利建築有限公司（有利），二判明合有限公司（明合）為有利的子公司。

有利董事長黃天祥被盤問下表示，一直不知道與房委會簽訂的主合約中有列明必須使用無鉛焊料，後來政府於2015年12月就鉛水事件召開委員會時，他才知道，但強調他的同事知道。黃天祥解釋，因「份合約好厚」，未能細閱每一部分，但公司負責項目的同事會詳細了解。

辯方問及，有利的子公司明合作為二判，與三判簽合約時，為何沒有在合約上寫明要使用無鉛焊料。黃天祥表示，事發時沒有此認知，現在才知道其重要性，並表示過往均是透過要求三判呈交樣板予房委會，確定物料是否適合，而明合有請專人向三判講解及指示須用無鉛焊料，只是沒有記錄。

黃天祥另承認曾在委員會上稱，「唔係得罪，但三判知識水平係低少少，所以唔寫（須用無鉛焊料的規定）落去」。聆訊下周一（18日）續。

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