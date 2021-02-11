前年「和你飛」兩男涉非法集結受審　辯方稱被告在警車遭警暴　警回應：如果我見到一定會制止 (18:00)

兩名被告廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲），早前否認一項非法集結罪。拘捕高穎康的警員尹寶祺供稱，當日他到達機場1號客運大樓時，看到大量示威者在離境大堂，其間穿黑衣的被告跑過，遂用警棍制服了被告。

代表被告麥幸雄的大律師關文渭問尹寶祺，他押解高穎康上車後有否聞到尿味，以及有否聽到有人說：「阿sir唔好再打喇，瀨咗尿喇。」尹寶祺稱沒有，辯方指出麥幸雄在警車上遭受警暴，尹寶祺表示他沒有看到其他警員對任何人施以暴力，「如果我見到一定會制止，同埋一定會作出拘捕。」

拘捕麥幸雄的警員湯梓祺則供稱，現場有示威者以手推車阻撓及衝撞警車，他在驅散時看到被告跑過並倒下，遂作出拘捕。返回警署後，被告沒有向值日官投訴，但聲稱要清洗身上胡椒噴霧，並要求使用洗手間。

其他報道：去年7．1前受聘公務員須4周內簽聲明宣誓 忽略或拒絕者可被終止聘用

其他報道：反黑4警涉串謀協調拘「假賭客」 控方：閉路電視拍下被告「賭場偵查」時在警署

其他報道：找換店職員遭劫逾4億日圓 兩賊分囚6年及6年10個月