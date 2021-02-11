新冠肺炎｜油尖旺確診急升　附近市民稱多南亞裔不戴口罩聚集　食物扔馬桶致渠道淤塞 (17:24)

剛搬進上海街168號一劏房一個月的居民Peach（化名）稱，曾聽聞大廈有一宗確診，不知患者住在哪，但得知其屬將軍澳藍田隧道群組，「即係唔喺呢度感染到」，感到較安心。該大廈一梯兩伙，她說對面單位住了南亞裔家庭，其單位則一劏二。她表示不覺渠管有問題或傳臭味，惟見天井及渠管位置頗髒，且見對面大廈疑有人僭建天台居住，但數天前已有南亞裔清理好該處。

她又說，搬來不久已發現附近有不少南亞裔常除口罩聚集公園或便利店門外吸煙，認為若「佢哋互相感染到真係唔奇」，自己已減少到新填地街附近街市買菜。而為求心安，她昨日取得檢測樣本瓶，今日已交樣本。她表示，若強檢限定時間及地點會較麻煩， 若容許民眾自行取樣本瓶處理則較方便，樂意配合。

昨（14日）宣布須強檢的碧荷樓，附近五金店職員姜小姐表示，有感區內居民常買通渠產品，包括哥士的及通渠水，疫情初期曾試過日賣過百支，近日一天也賣出20多支。姜小姐說，曾有附近居民買通渠產品時訴說，有南亞裔鄰居會把吃剩的食物殘渣不經處理倒進馬桶，導致全大廈渠道受影響。

油尖旺民政事務處和衛生署今日舉行健康講座，有10多名居民參加，約三分之一為南亞裔。進入會堂聽講座前，居民須消毒雙手及以消毒噴霧機噴灑全身。每張櫈放置印度語、尼泊爾語、烏都語、越南語等翻譯的防疫知識單張。講座上，講者教導居民正確戴口罩、洗手方法等。

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