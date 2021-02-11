新冠肺炎｜陳肇始：彌敦道佐敦道一帶20大廈納入強制檢測　將安排流動採樣站 (16:09)

陳肇始稱，當局會在官涌體育館設立流動採樣站及在區內派出流動採樣車，區內流動採樣站及流動採樣車亦會免費為當區居民檢測；衛生署早前亦透過相關組織，向區內少數族裔加強推廣健康教育及防疫資訊。

陳肇始續指出，油尖旺民政事務處及民政事務總署將全力協助及支援，民政事務總署將派員到訪該些大廈，協助居民到流動採樣站、流動採樣車及梁顯利油麻地社區中心作檢測；亦已安排多名操尼泊爾語、烏都語等外語的工作人員，同時，民政事務總署牌照處亦會派人到該些大廈派發強制檢測資訊、登記居民的資料及進行清潔。政府亦會加強對區內「三無大廈」進行消毒工作，以及加強視察排污渠管。

新冠肺炎 相關報道：

今增38確診14源頭不明 柴灣峰華邨曉峰樓、油麻地碧街15至27號A須強制檢測

仁石樓有09室住戶滯留單位未撤離 斥衛生署馬虎離譜

何鉅業：喉管生草或致破損 要檢查有否滲漏

仁石樓09室住戶通宵撤離