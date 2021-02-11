新冠肺炎｜陳肇始：彌敦道佐敦道一帶20大廈納入強制檢測　將安排流動採樣站 (16:09)

食物及衛生局長陳肇始今（15日）表示，會在指定地區作小區強制檢測，東至彌敦道、北至甘肅街、西至渡船街、南至佐敦道範圍內樓宇，如過去14日內一個單位出現一宗或以上新型冠狀病毒確診個案，該幢樓宇的居民等須在1月16日至18日、3日內接受強制檢測，今日將有20處地方會被納入強檢，政府會安排流動採樣站及車輛為民眾檢測。她表示，希望能達到小區「清零」，又稱，在當區但非住在涉及大廈的居民也應自行進行檢測。
陳肇始稱，當局會在官涌體育館設立流動採樣站及在區內派出流動採樣車，區內流動採樣站及流動採樣車亦會免費為當區居民檢測；衛生署早前亦透過相關組織，向區內少數族裔加強推廣健康教育及防疫資訊。
陳肇始續指出，油尖旺民政事務處及民政事務總署將全力協助及支援，民政事務總署將派員到訪該些大廈，協助居民到流動採樣站、流動採樣車及梁顯利油麻地社區中心作檢測；亦已安排多名操尼泊爾語、烏都語等外語的工作人員，同時，民政事務總署牌照處亦會派人到該些大廈派發強制檢測資訊、登記居民的資料及進行清潔。政府亦會加強對區內「三無大廈」進行消毒工作，以及加強視察排污渠管。
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