新冠肺炎｜今增38確診14源頭不明　柴灣峰華邨曉峰樓、油麻地碧街15至27號A須強制檢測 (16:41)

截至今日（15日）凌晨零時，本港新增38宗新型冠狀病毒確診個案，其中35宗屬本地感染，當中14宗源頭不明、21宗與早前個案有關，當中有4宗是中九龍幹線地盤工人的密切接觸者；另有3宗輸入個案。今日有40多宗初步確診。
再多2座大廈須強制檢測：
．柴灣峰華邨曉峰樓：累計兩個單位，一單位一人受影響，另一單位4人受影響；兩個單位相隔數層，但同號數
．油麻地碧街15至27號A：累計兩個單位，各一人受影響
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵涌石蔭邨仁石樓居民昨日（14日）應已全部撤離，目前仍在尋找一個單位的住戶並會安排送檢疫中心；而新填地街唐樓暫撤離約90名住戶，局方正在跟進還有沒有其他住戶須撤離。
3宗輸入個案：
．個案9416：24歲女子為空中工作者，從瑞士抵港
．個案9439：29歲女子，從印尼抵港
．個案9443：46歲女子為外傭，從菲律賓抵港，1月13日發病
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