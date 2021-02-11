新冠肺炎｜今增38確診14源頭不明　柴灣峰華邨曉峰樓、油麻地碧街15至27號A須強制檢測 (16:41)

再多2座大廈須強制檢測：

．柴灣峰華邨曉峰樓：累計兩個單位，一單位一人受影響，另一單位4人受影響；兩個單位相隔數層，但同號數

．油麻地碧街15至27號A：累計兩個單位，各一人受影響

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，葵涌石蔭邨仁石樓居民昨日（14日）應已全部撤離，目前仍在尋找一個單位的住戶並會安排送檢疫中心；而新填地街唐樓暫撤離約90名住戶，局方正在跟進還有沒有其他住戶須撤離。

3宗輸入個案：

．個案9416：24歲女子為空中工作者，從瑞士抵港

．個案9439：29歲女子，從印尼抵港

．個案9443：46歲女子為外傭，從菲律賓抵港，1月13日發病

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仁石樓09室住戶通宵撤離