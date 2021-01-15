新冠肺炎｜仁石樓有09室住戶滯留單位未撤離　斥衛生署馬虎離譜 (19:42)

2209室居民吳女士表示，下午2時44分始接獲衛生署致電，對方稱仍未知道何時有車接送她一家四口；另因同層附近單位亦有吳女士的親人，屬於密切接觸者，衛生署將會送多一人往檢疫中心。吳女士說，家中有兩名長期病患，行路較正常人慢，一家凌晨零時許已收拾好行李，凌晨3時致電保安詢問撤離消息，保安回應「等下啦」，最終在客廳等候到凌晨5時仍未有人拍門，再由其母親起牀接力等候。其母早上9時下樓問保安撤離進度，驚覺其他09室住戶已撤走。吳女士隨即向區議員求助，「衛生署都唔知打咩電話」。

她直斥衛生署「馬虎」及「離譜」，「間間09室都在同一方向，點解會拍漏門？」她等候多時仍未收到任何消息，要由鄰居協助買外賣才能食飯。她認為衛生署應盡快通知何時能撤離，而不是要她一家人空等。

尹兆堅說，收到居民求助後通知衛生署及民政署，對方才驚覺漏了住戶。他批評，政府抗疫一年仍多甩漏，應檢討是否行政失當及管理有問題。

吳女士在晚上約7時20分表示，已上車前往檢疫地點。她在下午約4時半接到衛生署電話，對方說1小時後會接走其一家人，但最終7時許才有人上門。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會表示，房屋署給予衛生署的住戶名單中，顯示2209室無人居住，故衛生署人員沒有「拍門」。衛生署後來向房屋署了解事件，該一家由於人多，房屋署分開兩個單位予他們居住，但所有住戶資料只記錄在一個單位中，以致衛生署「拍漏門」。張竹君稱，稍後衛生署會安排遺漏的住戶送往檢疫中心。

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