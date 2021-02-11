反黑4警涉串謀協調拘「假賭客」　控方：閉路電視拍下被告「賭場偵查」時在警署 (14:55)

4名不認罪被告均為警員，分別是趙廣林（54歲）、賴福康（48歲）、傅裕文（36歲）、張子健（28歲）；案中的賭場負責人、被告陳少寶（39歲）早前已認罪，須還押至審訊完結後才判刑。

控方開案陳辭指出，警方2016年12月展開「金輝」臥底行動，派一名警員滲入黑幫「和勝和」。2018年1月，該臥底警員被「和勝和」派至荃灣一幢工廈內的非法賭場工作，警方隨後委派4名荃灣反黑組的警員，即4名不認罪被告，調查該賭場。

2018年6月18日，臥底警員獲安排搬走賭場內部分釣魚機、入錢機及閉路電視鏡頭，其黑幫中老大「菜仔」着他聯絡「反黑南哥」、次被告賴福康，「菜仔」並稱與警方已作安排，警方會在指定日期突擊搜查，陳少寶與4名「戲子」賭客屆時會讓警方拘捕，臥底警員須在陳少寶及戲子獲保釋後，向他們付酬1500至5000元。

兩天後，臥底警員聯絡賴福康，獲告知於荃灣警署會面，「阿頭」首被告趙廣林、「阿朗」第三被告傅裕文及「左輪」第四被告張子健及一名不知名者亦在場。賴福康指示臥底警佈置賭場方式，包括要求在賭場外的閉路電視系統加裝硬碟，趙廣林亦表示「有冇hard disk（硬碟）？整返個hard disk上去先似樣」；賴福康另表明戲子「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝」。

同月22日晚，4名警員確有被指派在該賭場外埋伏，但沒進行搜查。警方調查發現，4名警員分別在調查報告及警員記事冊虛稱，在原訂的搜查前多次在賭場外偵查，惟荃灣警署的閉路電視片段拍到4人在聲稱偵查的時段出現在警署內。警誡下，傅裕文承認曾與臥底警員會面，但只是接收情報。

聆訊下周一（18日）續。