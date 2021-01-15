民研入稟高等法院　促警交還與涉違《港區國安法》無關資料 (14:24)

原告分別是香港民意研究所有限公司與鍾庭耀，被告為警務處長。入稟狀指出，西九龍裁判法院去年12月18日根據《港區國安法》第43條《實施細則》簽發手令，授權警方到香港民研的黃竹坑辦公室及鍾庭耀的住所蒐證。警員今年1月6日到上址檢取涉案物品，包括鍾庭耀的iPhone 6手機。

原告要求法庭下令，警方須交還受「法律專業保密權」保障、屬新聞材料、超越法庭手令範圍，或與違反《港區國安法》第22條顛覆罪行無關的資料。原告亦要求法庭作出指示，指導雙方如何檢視涉案材料是否屬於上述類別。

香港民研副行政總裁鍾劍華回覆查詢時稱，警方從辦公室檢走多部電腦和伺服器，大部分與案件無關，只作民意調查之用，故入稟要求警方盡快交還資料。鍾劍華表示，香港民研的恆常工作未受影響，例如定期發表的「特首和特區政府民望及民情指數」仍會繼續，希望外界不用擔心，不過部分調查要用原始數據作比對，警方檢走電腦資料，令他們無法深入分析和解讀數據，影響長期的研究工作。