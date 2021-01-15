找換店職員遭劫逾4億日圓　兩賊分囚6年及6年10個月 (14:45)

被告尼泊爾裔Thapa Kenis和巴基斯坦裔Muhammad Yamin Butt承認2018年2月9日，在尖沙嘴碧仙桃路13號外，劫去4.5453億日圓現金（約3265萬港元）。

法官彭寶琴判刑時指出，是次搶劫經精心策劃，甚至針對運送巨款的找換店職員，法庭有需要保護有關群體，讓他們可在安全環境下繼續營商，加上當日劫案發生在人口稠密的尖沙嘴，有可能對路人構成危險，終判Thapa Kenis監禁6年，Muhammad Yamin Butt監禁6年10個月。

彭官特別讚賞當日協助記下車牌和通知警方的市民楊凱生、協助截停被告的海關人員，以及透過設路障成功截停被告的警員。

案情指稱，5名解款員運送款項期間，遭8名賊人圍毆和搶去款項，其中有人手持約一呎長的刀。賊人得手後登上七人車離開，警方則在美孚新邨一帶、通往新界的天橋設路障，並成功截停該七人車。MUHAMMAD Yamin Butt期間跳橋，以及嘗試登上巴士逃走，惟遭尾隨其後的海關人員截停巴士，令警方成功拘捕被告。

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