消防員持汽油彈認罪　判囚34月 (14:04)

被告為已停職的消防員方志雄（34歲）、學生林展陶（17歲）及兼職銀行職員趙皓雋（26歲）。方志雄承認非法集結、抗拒警務人員、管有違禁物品、管有物品意圖損壞財產，以及管有無牌無線電通訊器具共5罪；林展陶承認非法集結罪；趙皓雋承認非法集結、管有物品意圖損壞財產共兩罪。

法官祁士偉判刑時指出，案發當日的非法集結發生於社會事件的暴力不斷升級的時期，參與者身穿黑衣，隱藏身分，作出嚴重的暴力行為。就方志雄的判刑，祁士偉認為他當時手持汽油彈，進一步令集結升級，而且他藏有對講機，有協調角色，但考慮到他有悔意，是服務了10年的出色消防員，之後要與年幼子女分開，以後未能再任公務員，就5罪共判囚34個月。

就另外兩名被告，祁士偉稱雖然林展陶案發時僅16歲，但他是明知而參與暴力衝突，需判處監禁式刑罰，考慮感化、更生中心、勞教中心、社會服務令等報告內容後，判他入更生中心。至於趙皓雋，法官稱他當時管有汽油彈，身穿黑色裝束屬加刑因素，判囚28個月。

控方案情指出，案發當日至少百多人在彌敦道與山東街一帶集結，其間方志雄將汽油彈丟在路面，激烈反抗警員，打中警員X的面罩，他及後被搜出彈簧刀、槌、鐵筆，以及3枚汽油彈等物品。趙皓雋則被搜出兩枚汽油彈和打火機。

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