邀女教友影樓玩VR遊戲　YouTuber甄偉業認偷拍囚4周 (13:00)

辯方求情稱，被告甄偉業（35歲）在事件中沒直接接觸事主身體，只拉扯其衣服和偷拍，事後勇於承擔錯失，向教會的人坦白道出非禮事件，會面過程願意被錄音，在庭上亦親口向事主致歉，他事後尋求輔導計劃和精神科醫生的專業援助，過往對社福界貢獻良多。辯方續稱，被告承諾會聽取心理學家建議，日後使用沒拍攝功能的電話，辯方又稱「就算有佢都會遮蓋或者整爛鏡頭」，太太亦願意監督他，減低同類事件再發生的可能。

李官判刑時指出，「被告利用朋輩和教友的信任偷拍他人，食髓知味，不斷重犯，即時監禁是無可厚非」，但考慮被告坦白承認控罪，向警方和教會職員和盤托出，顯示他在事件中有悔意，認為他重犯的可能低，扣減刑期後，每項控罪判處即時監禁4星期，同期執行。