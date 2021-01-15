新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月14日更新版） (09:10)

任何在2021年1月1日至1月14日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月17日或之前接受檢測）

．佐敦上海街163-165號碧荷樓

．葵涌梨木道120號石蔭邨仁石樓

．元朗擴業街8號朗屏8號1座

任何在2020年12月31日至2021年1月13日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月16日或之前須接受檢測）

．黃大仙竹園道55號天馬苑駿威閣

任何在2020年12月30日至2021年1月12日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月15日或之前須接受檢測）

．佐敦新填地街20號、22號、24號、26號

．觀塘清水灣道2號坪石邨金石樓、黃石樓、藍石樓

強制檢測大廈詳情

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