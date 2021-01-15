新冠肺炎｜強制檢測大廈及地點名單（1月14日更新版） (09:10)

截至1月14日，強制檢測涵蓋的大廈如下：
任何在2021年1月1日至1月14日，曾身處以下地方逾兩小時的人（2021年1月17日或之前接受檢測）
．佐敦上海街163-165號碧荷樓
．葵涌梨木道120號石蔭邨仁石樓
．元朗擴業街8號朗屏8號1座
任何在2020年12月31日至2021年1月13日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月16日或之前須接受檢測）
．黃大仙竹園道55號天馬苑駿威閣
任何在2020年12月30日至2021年1月12日，曾身處以下地方超過兩小時的人（2021年1月15日或之前須接受檢測）
．佐敦新填地街20號、22號、24號、26號
．觀塘清水灣道2號坪石邨金石樓、黃石樓、藍石樓
新冠肺炎 相關報道：
石蔭邨仁石樓、朗屏8號1座、上海街163-165號強制檢測 港今增29新冠肺炎確診13源頭不明
新填地街唐樓檢疫走漏居民 警將再拍門 張竹君：油尖旺爆疫多涉尼泊爾裔
新填地街唐樓增至27人染新冠病毒 全座須檢疫衛生署已撤走79居民
相關字詞﹕強制檢測大廈名單 強制檢測 病毒檢測 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介