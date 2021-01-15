新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:05)

本港周四（1月14日）新增29宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月8日至14日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1月14日報道︰石蔭邨仁石樓、朗屏8號1座、上海街163-165號強制檢測 港今增29新冠肺炎確診13源頭不明
○荃灣區
楊屋道街市
荃灣千色匯Ｉ
中染大廈 龍門一番上海·紫砂燉湯
荃灣廣場
○葵青區
福蔭大廈 海寶漁港
涌美老屋村92號 六記
○深水埗區
西九龍中心 肯德基
長沙灣廣場 大家樂
長沙灣廣場2期
南山邨街市
○油尖旺區
油麻地街市
先達廣場
聯合廣場 好彩海鮮酒家
○元朗區
形點II 譚仔三哥
形點I Brotzeit German Beer
同益街市
順發大廈 東方（勝記）飯店
○屯門區
良景廣場 八戶屋和食料理
○中西區
石塘嘴市政大廈
○灣仔區
建康大廈 大快活
中環廣場
○九龍城區
黃埔108商場
紅磡市政大廈
○觀塘區
淘大商場
安泰商場
○大埔區
廣福商場
資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月14日）
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