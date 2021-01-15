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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:05)

本港周四（1月14日）新增29宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（1月8日至14日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。1月14日報道︰石蔭邨仁石樓、朗屏8號1座、上海街163-165號強制檢測　港今增29新冠肺炎確診13源頭不明

○荃灣區

楊屋道街市

荃灣千色匯Ｉ

中染大廈 龍門一番上海·紫砂燉湯

荃灣廣場

○葵青區

福蔭大廈 海寶漁港

涌美老屋村92號 六記

○深水埗區

西九龍中心 肯德基

長沙灣廣場 大家樂

長沙灣廣場2期

南山邨街市

○油尖旺區

油麻地街市

先達廣場

聯合廣場 好彩海鮮酒家

○元朗區

形點II 譚仔三哥

形點I Brotzeit German Beer

同益街市

順發大廈 東方（勝記）飯店

○屯門區

良景廣場 八戶屋和食料理

○中西區

石塘嘴市政大廈

○灣仔區

建康大廈 大快活

中環廣場

○九龍城區

黃埔108商場

紅磡市政大廈

○觀塘區

淘大商場

安泰商場

○大埔區

廣福商場

資料來源：衛生防護中心（截至2021年1月14日）

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