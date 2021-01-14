郭偉强疑邊駕車邊開立法會會議【短片】 (22:16)

該會議由房屋事務委員會主席張宇人主持，運輸及房屋局長陳帆、多名官員及立法會議員各自在不同的背景開會，有人在辦公室內，有人則使用虛擬背景。從立法會網上廣播影片所見，選擇使用立法會圖片虛擬背景的郭偉强，初時「坐定定」開會，至會議中段畫面變得忽明忽暗，郭偉强不時左顧右盼，疑似正在駕車。

其後張宇人指示郭偉强發言，郭偉强問對方：「主席你見唔見到我？」張宇人稱：「唔係見你唔到，係你喺畫面消失咗好耐。」郭偉强說「番嚟啦」，之後開始發言，但一直沒有開畫面。

至會議尾聲討論結束後，張宇人稱需要7人在場處理臨時動議，他再叫喚畫面中的郭偉强，「你聽唔聽我講嘢？你開開你個Volume（音量）。」郭偉强隔了數秒才回應，此時其畫面清楚可見他身上繫有安全帶。

郭偉强之後在facebook回應事件，「大家放心，已盡快在適當位置停車繼續會議。天氣寒冷，車上暖氣是我的避寒中心。左撲右撲都是為社區服務……大家都要注意路上安全。」

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