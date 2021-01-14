H5N8禽流感病毒首現香港　從未見人類感染　專家籲毋須憂慮 (21:08)

潘烈文指出，研究團隊在每年冬季候鳥來港季節，都會每周到米埔採環境樣本化驗，團隊在上周最新的數十樣本中，驗出兩個新鮮鳥糞便樣本帶H5N8，未知樣本屬本地或外來鳥。涉事兩個樣本均於1月6日在米埔自然護理區收集。

潘烈文稱，據他所知今次是本港首次發現H5N8，這亦是團隊近4年恆常監測以來，首次在米埔發現高致病性禽流感病毒，屬近年少見。他指出，雖然H5N8在雀鳥間屬高致病性，但至今未發現過人類感染H5N8，市民毋須太憂慮，只需避免接觸野鳥。

不排除已有本港雀鳥染H5N8

潘烈文暫懷疑H5N8由候鳥帶入香港，稱由於近年全球多國均發現H5N8，在港發現並不意外。他同時不排除已有本港雀鳥受感染，提醒雞農加強措施，防止野鳥接觸家禽。

漁護署表示，米埔自然護理區3公里範圍內沒有雞場，負責管理護理區的世界自然基金會已加強清潔消毒觀鳥屋和浮橋等遊客設施，漁護署正密切監察護理區內雀鳥的情況。

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