男生擲汽油彈判3年感化遭律政司提刑期覆核　上訴庭稱原審裁判官原則出錯、刑罰過輕 (19:43)

律政司一方提到，當案件進入判刑階段時，控方受《檢控守則》所限，只可就有量刑指引的案件，向法庭呈交相關案例作協助，惟不應透過訟辯影響法庭的判刑決定，形容有關守則已沿用32年，認為法庭可考慮作檢視。首席法官潘兆初則表示，有關情況可構成很大影響，法庭亦應考慮被告的權益，當中涉公眾利益，認為法庭不宜在本案處理此議題。

現年16歲的男學生承認前年11月18日，在柴灣已婚警察宿舍外縱火，損毁宿舍1座的外牆及一單位的窗戶。原審裁判官何俊堯鑑於他患亞氏保加症、案發年紀輕等因素，判他服3年感化令，為感化令最長可判年期。

律政司一方表示，原審裁判官未有為被告索取更生中心、勞教中心或教導所的報告，更在得悉索取青少年罪犯評估專案小組報告須將被告還押後便作罷，只為被告索取社會服務令、感化和心理報告，認為裁判官有既定立場，沒考慮判處扣留式刑罰。

男生一方則表示，原審裁判官已平衡阻嚇懲罰，以及更生的元素，最終判處感化令，有關報告亦顯示男學生情緒管理有進步，認為他有珍惜今次的機會。

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