投資以倍數回報作招徠　警拘10人涉騙2400萬元 (19:15)

商業罪案調查科訛騙案調查組署理警司李慕賢表示，經深入調查後，探員於昨日（13日）在全港多個地點展開行動，拘捕1男9女，年齡由27至64歲，涉嫌串謀詐騙及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）被捕。他們已獲准保釋候查，3月中旬向警方報到。行動中，探員檢獲大量文件及手提電話等證物。警方行動仍在進行中，不排除稍後有更多人被捕。

警方初步調查共15男65女被騙，年齡由33至84歲，分別報稱為售貨員、保安、家庭主婦及退休者等，每人投資金額由數千元至200萬元不等，合共被騙去約2400萬元。

警方呼籲市民購買任何投資產品前，應清楚了解所投資產品的性質及風險。市民投資前如有不清楚的地方，應諮詢獨立專業人士，以選擇適合自己的投資產品；在準備簽署任何開戶協議、授權書或相關合約，應先了解清楚所有條款及細節，三思而後行。如有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。