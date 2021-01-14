工黨社民連請願遭票控違限聚令　發告票警認與其他日子執法尺度不一 (18:33)

被告郭永健、何偉航、黃浩銘、曾健成、麥德正、吳文遠、李卓人及梁國雄，否認去年5月1日，在金鐘夏慤道海富中心外參與群組聚集。麥德正另被票控未能出示身分證明文件，他在開審前承認該罪。

黃浩銘盤問時呈上片段，指出社民連於去年4月8日，同樣有8人分成兩個4人小組，各自高舉橫額遊行至禮賓府，但當時警員沒有發告票，質疑警方執法不一。高級督察韋鑑洸表示，他當日不在場，但強調需視乎實際情況。韋鑑洸同意，他於5月1日案發當日沒有考慮各人的示威權利，只考慮公共衛生及有否違法。

李卓人質疑，韋鑑洸作供時說他們有「共同目的」，但法例第599G章限聚令沒有該字眼，質疑韋鑑洸憑空想像、僭建法例。韋鑑洸稱不記得法例有沒有該字詞，但認為常人都會覺得8名被告有共同目的。

代表郭永健及何偉航的大律師黃宇逸追問，若按案發日的標準，根據片段，4月8日的情況同屬受禁群組聚集，韋鑑洸同意，並表示兩天的執法尺度有不同。聆訊明（14日）續。

相關報道：梁國雄李卓人等勞動節遊行遭票控違限聚令 警稱8人分4人一組後改口「稱之為同一組」（1月13日）