六旬漢大聲公叫將警「剁成肉醬」囚5月　求情稱避文革逃港將移民澳洲免重犯 (19:04)

案件今在東區裁判法院審理。辯方求情指出，被告何兆麟（64歲）生於內地的富足家庭，因文革逃到香港，努力工作撫養3名子女，家人均形容他是盡責父親。被告患有糖尿病，需定期覆診；由於定居澳洲的女兒將結婚，加上不想再重犯，待案件完結後他將移民澳洲。

裁判官明言案情嚴重，被告明知現場有不滿警察的人，仍攜同揚聲器，煽動他人仇警情緒，屬有計劃犯案。被告當時不斷叫喊約10分鐘，其間有人加入附和，激發他人訴諸暴力，傷害警察及異己，容易令衝突發生，甚至波及港鐵站，影響列車服務及無辜的人。

裁判官又引述心理報告指出，被告不滿國內政權而來港，視香港警察為政權代表，有重犯風險；但裁判官認為被告有移民計劃，重犯風險低，遂以6個月監禁為量刑起點，考慮到其健康狀況，扣減一個月，終判囚5個月。被告申請保釋等候上訴，遭裁判官駁回。

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