蔡玉玲否認虛假陳述3月受審　被港台停止委派工作　「變相是雙重懲罰」【短片】 (18:45)

散庭後，蔡玉玲（37歲）在庭外證實，已被停止參與《鏗鏘集》製作。她透露，案件去年11月首次提堂後，其直屬上司和部門主管達成共識，如果她的個人情況適合，可以繼續為《鏗鏘集》工作；惟一個月後，經過上司與管理層溝通，管方決定在官司完結前不再委派工作，令她感到失望。

蔡玉玲說：「（停止工作）對我來說變相是雙重懲罰，當初抱住尋找事實、追求真相，做新聞工作者應做的事，到最後捲入訴訟、被捕被控，到最後自己珍惜的崗位都要暫停，對我來說是不好受的事」。她稱對新聞工作仍有追求，現在改為其他平台工作。

蔡玉玲原被控兩項「明知而作出要項上虛假的陳述」罪，控方今修訂控罪，改控以兩項「為着取得《道路交通條例》下的證明書明知而作出要項上虛假的陳述」罪，涉嫌違反《道路交通條例》。

控方表示本案有7名控方證人，主要涉及法律觀點爭議。辯方大律師田奇睿表示，預料只需傳召3名證人出庭，分別是持有涉案車輛的公司負責人、另一間涉案公司的員工以及運輸署職員。

在主任裁判官羅德泉提問下，辯方透露將爭拗被告的行為是否符合控罪元素，包括如何詮釋控罪中「虛假」及「要項」（material particular）的定義。

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