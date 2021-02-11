前年機場「和你飛」拔槍警稱因「落單」被圍毆　「文字表達差」澄清「意外撞倒」女子而非「拉住」　 (17:25)

廚師高穎康（25歲）及清潔工麥幸雄（24歲）早前否認一項非法集結罪。辯方昨稱警員黃耀華遇襲情況與本案無關，法庭不應接納，法官郭啟安認為可納入背景證供，惟內容不會對兩名被告定罪有影響。

辯方質疑警員黃耀華獨自走入離境大堂內，黃耀華解釋，他事後才知道自己一人走入大堂，並強調因當日有男子以激光射向他的眼部，更轉身離開，倘若不找到該男子，便會令事件繼續「發大發酵」，所以唯一方法遏止他，告訴現場示威者必須要服從警方命令。

對於庭上作供與書面口供有出入，黃耀華承認文字表達能力差，他感謝法官予以機會給他解釋。他透露，事後會發噩夢「畀人圍毆」致睡眠不足、精神不濟，亦因感到痛苦，盡量不想回想事件，故他已忘錄口供時的情況，事後亦沒有去澄清。

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