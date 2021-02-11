新填地街唐樓檢疫走漏居民　警將再拍門　張竹君：油尖旺爆疫多涉尼泊爾裔 (17:45)

張竹君今日（14日）於疫情記者會指出，過去兩周截至昨日，油尖旺確診個案當中，有81宗屬本地個案，其中27宗來自新填地街20至26號，另有個案分佈於佐敦道、廣東道、上海街、廟街等。張竹君表示，該區爆疫起初是有中九龍幹線中段隧道地盤和將軍澳—藍田隧道地盤確診工人居住聚集，大部分是南亞裔、特別是尼泊爾裔，他們家庭成員較多，且或與朋友在附近聚集聊天導致病毒傳播，令當區染疫人數增多。

張竹君：衛生署將加強對南亞人健康教育

她又說，油尖旺區爆疫，當區居民多為東南亞人，衛生署會透過一些團體和領事協助加強健康教育。

新冠肺炎 相關報道：

石蔭邨仁石樓、朗屏8號1座、上海街163-165號強制檢測 港今增29新冠肺炎確診13源頭不明

新填地街唐樓增至27人染新冠病毒 全座須檢疫衛生署已撤走79居民

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

研商場早關 復開處所查客「安心出行」 領展有保留：或致人流集中 美容界稱無權查憂爭拗