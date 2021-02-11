新填地街唐樓檢疫走漏居民　警將再拍門　張竹君：油尖旺爆疫多涉尼泊爾裔 (17:45)

新填地街20至26號唐樓爆發新型冠狀病毒疫情，全部居民要撤離及檢疫，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於衛生署沒有居民名單，當局昨晚（13日）通宵拍門通知居民撤離，直至今早9時收隊。對於有居民在當局收隊後才返回大廈，張竹君稱，明白有部分居民可能因為通宵工作或「唔應門」，以致有部分人仍留在大廈內，警方正在安排第二次拍門行動，衛生署亦會跟進未撤離居民。
張竹君今日（14日）於疫情記者會指出，過去兩周截至昨日，油尖旺確診個案當中，有81宗屬本地個案，其中27宗來自新填地街20至26號，另有個案分佈於佐敦道、廣東道、上海街、廟街等。張竹君表示，該區爆疫起初是有中九龍幹線中段隧道地盤和將軍澳—藍田隧道地盤確診工人居住聚集，大部分是南亞裔、特別是尼泊爾裔，他們家庭成員較多，且或與朋友在附近聚集聊天導致病毒傳播，令當區染疫人數增多。
張竹君：衛生署將加強對南亞人健康教育
她又說，油尖旺區爆疫，當區居民多為東南亞人，衛生署會透過一些團體和領事協助加強健康教育。
新冠肺炎 相關報道：
石蔭邨仁石樓、朗屏8號1座、上海街163-165號強制檢測 港今增29新冠肺炎確診13源頭不明
新填地街唐樓增至27人染新冠病毒 全座須檢疫衛生署已撤走79居民
相關字詞﹕新填地街 油尖旺 尼泊爾 南亞 張竹君 衛生署 衛生防護中心 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎疫情 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介